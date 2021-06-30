2021 LGS İstanbul taban puanları nedir? LGS İstanbul taban puanı ve yüzdelik dilimleri neler? 6 Haziran'da tüm Türkiye'de gerçekleşen LGS sınavının sonuçları nihayet açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih yapmak için okul araştırmaya başladı. Peki 2021 LGS İstanbul liseleri taban puanları belli oldu mu? MEB LGS kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini paylaştı. İstanbul'da tercih yapacak olan öğrenciler de İstanbul'daki liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte LGS İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerine dair detaylar...

2021 LGS İstanbul taban puanları nedir? LGS İstanbul taban puanı ve yüzdelik dilimleri neler? 6 Haziran'da tüm Türkiye'de gerçekleşen LGS sınavının sonuçları nihayet açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih yapmak için okul araştırmaya başladı. Peki 2021 LGS İstanbul liseleri taban puanları belli oldu mu? MEB LGS kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini paylaştı. İstanbul'da tercih yapacak olan öğrenciler de İstanbul'daki liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte LGS İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerine dair detaylar...

LGS'de bir viraj daha geride kalırken öğrencilerin önünde şimdi de tercih süreci var. LGS sınavı sonrasında tercih yapacak olan öğrenciler için lise kontenjanları, taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı. MEB tarafından açıklanan bilgilerden sonra öğrenciler İstanbul'daki liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki İstanbul liseleri LGS taban puanları belli oldu mu? Taban puanları ve yüzdelik dilime göre öğrenciler en ideal tercihi yapmak için çabalayacak. İşte 2021 LGS tercihlerinde İstanbul liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2021 LGS İSTANBUL TABAN PUANLARI NEDİR?

İstanbul lislerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu. LGS sınavından sonra tercih yapacak olan adaylar bu sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapacak. İşte İstanbul LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri;

GALATASARAY LİSESİ

Taban Puan: 494,937

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,02

KABATAŞ ERKEK LİSESİ

Taban Puan: 489,3159

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,08

ATATÜRK FEN LİSESİ

Taban Puan: 485,0102

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,15

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ

Taban Puan: 479,9473

En yüksek yüzdelik dilim: 0,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

Taban Puan: 470,3572

En yüksek yüzdelik dilim: 0,09

En düşük yüzdelik dilim:0,59

BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 452,24

En yüksek yüzdelik dilim: 14,1

En düşük yüzdelik dilim: 0,56

SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 451,34

En yüksek yüzdelik dilim: 4,22

En düşük yüzdelik dilim: 2,08

FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 450,69

En yüksek yüzdelik dilim: 4,64

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 447,26

En yüksek yüzdelik dilim: 4,76

En düşük yüzdelik dilim: 2,73

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARININ TAMAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı ve sadece 4 gün sonra yanı 20 temmuzda tercih süreci başladı. 2021 yılında da LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. 2021 yılında LGS tercihlerinin ise temmuzun ilk haftasında başlama ihtimali oldukça yüksek. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2021 LGS TERCİHLERİ OKULDA MI YAPILACAK?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Tercihler okullarda da yapılabilecek. Rehber öğretmenler eşliğinde yapılacak LGS tercihinin daha iyi sonuç vereceğini düşünüyoruz.

LGS NEDİR?

iselere Geçiş Sistemi ya da LGS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemi. TEOG sınavının yerine geçmiştir.

Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.