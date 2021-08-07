2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonucu hangi gün açıklanacak?

Milyonlarca kişi 2021 yılında KPSS sınavına katıldı. 1 Ağustos'ta yapılan KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür / Eğitim Bilimleri sınavından sonra yüz binlerce aday 7 ve 8 Ağustos tarihinde KPSS Alan Bilgisi sınavına katılacak. İyi bir puan alıp kamu kurumlarında atanma şansını yüksek tutmak isteyen adaylar KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Milyonlarca kişi 2021 yılında KPSS sınavına katıldı. 1 Ağustos'ta yapılan KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür / Eğitim Bilimleri sınavından sonra yüz binlerce aday 7 ve 8 Ağustos tarihinde KPSS Alan Bilgisi sınavına katılacak. İyi bir puan alıp kamu kurumlarında atanma şansını yüksek tutmak isteyen adaylar KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Devlet memuru olmak için ve okudukları bölümlerde devlet kadrosunda iş bulabilmek için yüz binlerce kişi KPSS sınavlarında ter döküyor. 2021 KPSS sınav maratonu başladı. Adaylar kendi dallarında ve alanlarında sınavlara girmeye başladı. 1 Ağustos'ta yapılan KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür / Eğitim Bilimleri sınavının ardından 7 ve 8 Ağustos'ta adaylar KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek. KPSS sınavı için hazırlanan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM 2021 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. KPSS sonuçlarını alan adaylar aldıkları puan ve sıralamaya göre tercihlerini yapabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN NASIL AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SINAVI NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.