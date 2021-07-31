2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Ağustos 2021 tarihinde binlerce kişi KPSS sınavında ter dökecek. Devlet kadrosuna atanabilmek için girilen sınavda adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek testine ve Eğitim Bilimleri testine girecek. Hayallerini kurdukları işe atanabilmek için KPSS'den iyi bir puan almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 KPSS A Grubu ve öğretmenlik testi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Ağustos 2021 tarihinde binlerce kişi KPSS sınavında ter dökecek. Devlet kadrosuna atanabilmek için girilen sınavda adaylara Genel Kültür-Genel Yetenek testine ve Eğitim Bilimleri testine girecek. Hayallerini kurdukları işe atanabilmek için KPSS'den iyi bir puan almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2021 KPSS A Grubu ve öğretmenlik testi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS sınavına girecek olan yüz binlerce kişi için beklenen gün geldi. Devlet memuru olabilmek için aylardır hatta yıllardır bu sınava hazırlanan adaylar 1 Ağustos Pazar günü KPSS sınavında ter dökecek. 2021 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavları 1 Ağustos saat 10.15'de başlayacak. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı da öğleden sonra saat 14.45'de başlayacak. Sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da şimiden merak ediyor. Peki 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sonuçları KPSS'nin diğer oturumlarının yapılmasından sonra açıklanacak. KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sonuç açıklama bölümünden duyurulacak.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

KPSS'ye girecek olan adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav merkezlerinde olmaları gerekiyor. Aksi halde sınav solununa alınmayacaklardır. Sınava girecek olan adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç saat 10.00'dan önce sınav salonlarında olmaları gerekiyor. Öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

KPSS'DE KAÇ SORU ÇIKACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRE VAR?

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.

ADAYLAR SINAVA GELİRKEN YANLARINDA NE GETİRMELİ?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi

dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını

sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla

geçerli olmalıdır.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.