Milyonlarca kişinin gireceği KPSS sınavında başvuru süreci başladı. 28 Mayıs ile 14 Haziran arasında alınacak başvurulardan sonra adayları zorlu sınavlar bekliyor. Kamu personeli olmak için hayal kuran adaylar şimdiden KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı zamanı araştırmaya başladı. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak ? KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu.

2021 yılında KPSS sınavına katılmak isteyen milyonlarca kişi için başvuru süreci başladı. KPSS başvurularında son gün 14 Haziran olarak açıklandı. Ancak 14 Haziran'a kadar mazereti olup da başvuru yapamayanlar için geç başvuru tarihleri açıklandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak. KPSS sınavına başvuru yapan ve sınava girmek için sabırsızlanan milyonlarca kişi şimdiden KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak.

2021 KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2021 KPSS sınav sonuçlarının hangi saatte açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. 16 Ağustos 2021 günü içersisinde KPSS sonuçları açıklanacağı duyuruldu.

KPSS başvuruları son gün ne zaman?

KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS 2021 sınav tarihleri ne zaman?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021

KPSS sınav ücretleri ne kadar?

2021 KPSS başvuru ücreti, genel yetenek genel kültür 90 TL, alan bilgisi oturumları 65 TL, ÖABT sınavı 95 TL olarak açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesine göre adayların bankaya KPSS Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için 90 TL, Lisans için 90 TL ve tercih için 25 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor. Ücretler ÖSYM'nin “ödeme” sayfasında yatırılabilmektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

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