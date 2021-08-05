2021-KPSS Öğretmenlik sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
2021-08-05 14:32:21
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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