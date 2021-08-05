2021-KPSS Öğretmenlik sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.