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TIMETURK / EĞİTİM / 2021-KPSS Öğretmenlik sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

2021-KPSS Öğretmenlik sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

6 Saat Önce
2021-08-05 14:32:21
2021-KPSS Öğretmenlik sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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