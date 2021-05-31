2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak? ÖABT hangi gün yapılacak?

28 Mayıs 2021'de KPSS başvuru süreci resmen başladı. KPSS'ye girmek için hazırlık yapan binlerce öğretmen adayı da sınavların ne zaman yapılacağını ar aştırmaya başladı. Öğretmen olmanın hayalini kuran ve atanmayı bekleyen adaylar KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından KPSS sınav tarihleri duyuruldu. Peki ÖABT 1. oturum ve 2. oturum hangi gün saat kaçta başlayacak? İşte Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacağına dair detaylar...

Binlerce kişi 2021 yılında KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girecek. Adaylar sınavlardan yüksek puan alarak hayallerini kurdurkları öğretmenlik mesleğine devlet okullarında başlamak istiyor. KPSS başvuru sürecinin başladığı şu günlerde şimdiden sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak? ÖABT hangi gün saat kaçta başlayacak? İşte 2021 KPSS sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman başlayacağına dair detaylar...

KPSS 2021 BAŞVURULARI BAŞLADI

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 01.08.2021 tarihined yapılacak. Başvurular ise 28.05.2021-14.06.2021 arasında alınacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. gün sınav 07.08.2021 tarihinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. gün sınav 08.08.2021 tarihinde yapılacak

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15.08.2021 tarihinde yapılacak?

2021 KPSS SINAVLARI HANGİ HÜN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 80 TL olan oturum ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu öne sürülüyor. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Geç başvuru ücretlerinin de yüzde 50 daha fazla olması bekleniyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

ÖABT SINAV ALANI NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

ÖSYM tarafından uygulanan öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini ölçen yer yıl güncellenen konuları ile yapılan bir sınav türüdür. Açılım olarak Öğretmen Aday Bilgi Testi sınavı olan ÖABT sınavıdır.

KPSS ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.