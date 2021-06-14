2021 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? 2021 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri belli oldu. Bu yıl da milyonlarca kişi kamu personeli olabilmek için KPSS'de ter dökecek. Öğretmen olarak atanmanın hayalini kuranlar da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının ne zaman, hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hangi gün yapılacak? KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? 2021 KPSS sınav takvimine göre Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adayların sınav saatine dikkat etmeleri gerekiyor.

2021 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? 2021 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri belli oldu. Bu yıl da milyonlarca kişi kamu personeli olabilmek için KPSS'de ter dökecek. Öğretmen olarak atanmanın hayalini kuranlar da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının ne zaman, hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hangi gün yapılacak? KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? 2021 KPSS sınav takvimine göre Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adayların sınav saatine dikkat etmeleri gerekiyor.

Milyonlarca kişi KPSS sınavında devlet memuru olmak için ter dökecek. Öğretmen olmanın hayalini kuranların önünde de zorlu bir sınav bulunuyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne binlerce öğretmen adayı girecek. 2021 KPSS sınav tarihleri belli olunca binlerce öğretmen adayı da 2021 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hangi gün yapıalcak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 KPSS ÖABT sınav tarihi;

2021 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

KPSS sınavına girip öğretmen olarak atanmanın hayalini kuran binlerce kişi "2021 KPSS ÖABT ne zamanyapılacak?" sorusunu sormaya başladı. İşte 2021 KPSS sınav tarihleri:

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde olacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

KPSS sınav başvurusu son gün ne zaman?

Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÖABT nedir?

ÖABT'nin açılımı; 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Öğretmen adaylarının ÖABT dışında GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girmesi gerekir.

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