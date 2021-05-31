2021 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayacak?

2021 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? 2021 yılı KPSS maratonu başladı. KPSS başvurularının başlamasıyla binlerce kişi şimdiden sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. KPSS'ye girip öğretmen olarak atanma hayali kuran binlerce kişi de 2021 KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayacak sorusunu sormaya başladı. İşte 2021 yılı KPSS sınavlarının başlama tarihleri...

2021 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? 2021 yılı KPSS maratonu başladı. KPSS başvurularının başlamasıyla binlerce kişi şimdiden sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. KPSS'ye girip öğretmen olarak atanma hayali kuran binlerce kişi de 2021 KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayacak sorusunu sormaya başladı. İşte 2021 yılı KPSS sınavlarının başlama tarihleri...

2021 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 01.08.2021 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 28.05.2021-14.06.2021 arasında alınacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. gün sınav 07.08.2021 tarihinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. gün sınav 08.08.2021 tarihinde yapılacak

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15.08.2021 tarihinde yapılacak?

KPSS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

2020 KPSS SINAV SAATLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİYDİ

2021 KPSS sınavlarına girecek olan ve sınavların saat kaçta başlayacağını merak eden adaylar için 2020 yılı KPSS sınav giriş saatlerini aşağıda paylaştık. 2020 KPSS sınav saatlerine bakarak 2021 yılı KPSS sıanv başlama saatlerine ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz. NOT: Belirtmiş olduğumuz sınav saatleri 2020 yılına aittir. 2021 yılı KPSS sınav saatleri için ÖSYM'nin duyuruları ve paylaşımları dikkate alınmalıdır.

2020 KPSS SINAVI: Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika (Sınav sona erdi)

2020 KPSS SINAVI: Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika (Sınav sona erdi)

2021 KPSS SINAVLARI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 80 TL olan oturum ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu öne sürülüyor. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Geç başvuru ücretlerinin de yüzde 50 daha fazla olması bekleniyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NEDİR?

Eğitim Bilimleri soruları, Kpss A Grubu öğretmen adaylarının Kpss lisans düzeyinde girmek zorunda olduğu sınavın sorularını kapsamaktadır. Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik derslerinden oluşmaktadır.

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