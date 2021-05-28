2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti 300 lira iddiası!

KPSS başvuru ücretlerinin 300 lira olduğu yönünde çıkan iddialardan sonra sınava girecek olan adaylar 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2021 KPSS giriş ücreti 300 lira mı? ÖSYM tarafından 300 TL iddiaları yalanlandı. Peki 2021 KPSS giriş ücreti ne kadar? 28 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvuru ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu ileri sürülüyor.

KPSS başvuru ücretlerinin 300 lira olduğu yönünde çıkan iddialardan sonra sınava girecek olan adaylar 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2021 KPSS giriş ücreti 300 lira mı? ÖSYM tarafından 300 TL iddiaları yalanlandı. Peki 2021 KPSS giriş ücreti ne kadar? 28 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvuru ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu ileri sürülüyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 300 TL İDDİASI

KPSS sınavı için başvurular bugün başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan KPSS başvurularında ücret konusu tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada KPSS başvuru ücretlerinin 300 lira olduğu iddia edildi. İddia üzerine binlerce kişi sosyal medayda duruma tepki gösterdi. Yüzlerce mesaj atılan konu "300 TL" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu. Geçtiğimiz sene yani 2020'de bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin bugün itibarıyla 300 TL'ye yükseltildiği iddiaları gündeme geldi. Alınan bilgilere göre ÖSYM yetkilieleri sınav giriş ücretlerinin 300 TL olduğu yönünde çıkan iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Başvurların bugün başlanacağı 300 TL iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE ZAMAN?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 80 TL olan oturum ücretlerinin bu yıl 100 TL olduğu öne sürülüyor. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Geç başvuru ücretlerinin de yüzde 50 daha fazla olması bekleniyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

KPSS 2021 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

* KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

* 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

* Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

* Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

KPPS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

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