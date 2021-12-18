2021 imam hatiplerin yılı

2021 yılı imam hatip okulları için için dolu dolu geçti. Akademik başarılarının yanı sıra yarışmalarda aldıkları derecelerle, sanat ve spor faaliyetleriyle gündeme geldi okullar. Gençler, sosyal sorumluluk alanında da birbirinden güzel çalışmalar yaptı; kardeşlerinin hayatına dokundu.

Başkasına faydalı olmak için kişinin öncelikle kendini geliştirmesi lazım. Bu sebeple gençler, okullarında okuma halkaları kurup donanımlarını artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünce yapılan çalışmada 3 bine yakın imam hatip okulunda 20 bin okuma halkası kuruldu. 200 bin genç kitapları okudu, yüz yüze ve dijital platformlarda müzakere etti.

TEKNOFEST'te 17 derece

Akademik başarılardan başlayalım önce. İmam hatip okulları, Teknofest 2021'e 300'ün üzerinde projeyle başvuru yaptı. 93 proje finallerde yarıştı, 17 takım ilk üçe girdi ve özel ödüllerin sahibi oldu. 4 takım birincilik ödülüne layık görülürken, 6 takım ikincilikle ödüllendirildi. 3 takım ise Türkiye üçüncüsü oldu. Teşvik ödülü, özgün tasarım ödülü, görsel tasarım ödülü ve tanıtım yaygınlaştırma da verilen diğer ödüller arasında yer aldı. Gençler ödüllerini düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nobel Ödüllü Fizikçimiz Prof. Dr. Aziz Sancar, T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar gibi isimlerin ellerinden aldı.

YKS ilk 100'de 42 derece

YKS 2021 de, imam hatip okulları için güzel sonuçların çıktığı başka bir alan oldu. Gençler, 42 derece ile ilk 100 içerisinde yer alırken, ilk binde ise 387 dereceyle varlık gösterdi. İstatistiklere göre 2020 YKS'de ilk 100'de 27 genç yer alırken, bu sene sayı 42 oldu. İlk binde bu sayı 279 iken; 2021 yılında 387'ye yükseldi. İlk yüz binde de 26 bin 169'dan 31 bin 090'a çıktı. 2020 yılına göre ilk yüzde elde edilen derecede yüzde 63 artış sağlanırken ilk binde yüzde 39 artış göze çarptı. Sayısal alanın ilk 500'deki derecesi, 2020 yılına göre 4 katına çıktı ve en çok oransal artışın sağlandığı alan, sayısal alan oldu.

Ortaokulda 9 bin hafız

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birlikte sürdürdüğü “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi”, meyvelerini vermeye başladı. Hafızlık projesi uygulanan okullarda bu yıl itibarıyla 9 bin 43 öğrenci hafızlık eğitimine devam ederken, 2 bin 611 genç eğitimlerini tamamlayarak icazetlerini aldı. Hafızlık eğitimi vermek amacıyla açılan imam hatip ortaokulları, gençlerin akademik hayattan uzaklaşmadan ve sene kaybı yaşamadan hafız olmalarını sağlıyor. Gençler, akranlarından ve sosyal hayattan da uzak kalmadan erken yaşlarda hafız oluyorlar.

39 takımı eleyip birinci oldular

İmam hatiplerle ilgili şimdi okulların başarılarına ve bireysel başarılara gelelim. Beyoğu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Katar Foundation tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Anadili Arapça Olmayan Ülkeler kategorisinde yarışan gençlerimiz, 39 rakip takımı eleyerek birinci oldu. Yarışmaya Arap ülkelerinin tamamı ve Avrupa kıtasından İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre, ABD, Kanada, Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin de aralarında olduğu 39 ülkeden 40 takım katıldı. Türkiye'den yarışmaya katılan Beyoğlu Anadolu İHL 10. sınıf öğrencileri M. Eren Köse, E. Maruf Şatır, E. Berat Demir, Y. Bilal Karasakal ve Ö. Faruk Kaya ülkemizi temsil etti. Öğrenciler, ilk turda rakiplerini eledikten sonra yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı final karşılaşmasında Mauritiuslu rakiplerini mağlup ederek Malezya takımı ile birlikte finale yükseldi. Finalde ise Türkiye takımı Malezya takımını yenerek birinci oldu.

NASA yarışmasında derece

Bir başka başarı da İzmit'ten geldi. İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Esma İclal Top ve Semanur Kılıç, yazdıkları makale ile NASA'da gündem oldu. Bir Günlük Bilim İnsanı başlıklı makale yarışmasında birinci olan gençlerin yazısı, kurumun web sayfasında yayınlandı. Her yıl NASA tarafından tüm dünyada lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Bir Günlük Bilim İnsanı (Scientist for a Day) Makale Yarışmasının bu yılki konusu; “Uranüs'ün uyduları: Ariel, Oberon, Titania'dan hangisini, bir uzay aracıyla yeniden ziyaret etmeli, daha fazla bilgi edinmeliyiz?” idi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencileri katıldı ve makaleler çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından değerlendirildi. İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.sınıf öğrencileri Esma İclal Top ve Semanur Kılıç'ın ortaklaşa yazdığı makaleleri kurul tarafından seçilerek NASA'nın web sayfasında yayınlandı.

Avrupa şampiyonlarımız oldu

Akademik başarı, sanat ve spor demiştik, sıra sporda… Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayrunnisa Gürbüz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada Fransız, Sırp, Hırvat ve Alman rakiplerini eleyerek Avrupa Şampiyonu oldu. Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, 10 Haziran 2021'de Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen, 3. Multi European Games Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti. 35 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı turnuvada, 37 kg yıldızlar kategorisinde mücadele eden Hayrunnisa Gürbüz, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyayı almaya hak kazandı. Tekvandoda bir altın madalya da Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Dayıoğlu'ndan geldi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada rakiplerini eleyen Ömer Faruk, birinciliğe yükseldi.

Dil öğrenip, başkalarına öğretiyorlar

Dil eğitimi veren okullarımızdaki gençlerimizin başarısını söylemeden olmaz. Sadece iki örnek verelim. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İclal Dağcı, hiç yurtdışına çıkmadan kendi imkanlarıyla 7 dil öğrendi. İlkokuldan itibaren dil öğrenme yönündeki çalışmalarını sürdüren İclal, okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce'nin üzerine tam 5 dil daha ekledi. 17 yaşındaki İclal Dağcı şimdi Türkçe ile birlikte 8 dil konuşuyor, akranlarının da dili rahatlıkla öğrenebilmesi için videolar çekip youtube kanalı üzerinden onlara sesleniyor. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bilal Özyüksel de kişisel çabalarıyla İspanyolca öğrendi. Dilini geliştiren ve yabancılara online dersler veren Muhammed Bilal, bununla yetinmeyip İspanyolca kitap yazdı. O şimdi Türkçe'yi yabancılara hem kaleme aldığı kitabıyla hem de videolarıyla öğretmeye devam ediyor.

Kardeşlerinin hayatlarına dokundular

Son olarak sosyal sorumluluk çalışmalarından bahsedelim. Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesinden Furkan Acar ve Muhammed Yükselten, danışman öğretmenleri Zeynep Aslan öncülüğünde, Hayalimdeki Masallara Dokun projesiyle görme engelliler için kabartmalı masal kitapları hazırladı. TÜBİTAK yarışmalarına da katılan iki arkadaş, Türkiye ikinciliği elde etti. Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de deprem anında işitme engellilerin hayatını kurtaracak bir çalışmaya imza attı. Ürettikleri cihazla enkaz altında kalan işitme engelliler, dışardan gelecek sesleri algılayıp acil durum çağrısı gönderebiliyor. İşitme engelli bireylerin, herhangi bir mobil iletişim teknolojisine ihtiyaç duymadan, dışarıdan gelecek sesleri titreşim özellikli bir kolye ile fark etmeleri ve buna hem kendilerinin hem de cihazın çıkaracağı seslerle cevap vermeleri sağlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.