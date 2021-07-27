2021 İl içi atama sonuçları açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenler çalıştıkları kurumları il içinde değiştirmek için yaptıkları tayin başvurularının sonuçlarını merakla bekliyor. MEB'e bağlı binlerce öğretmen il içi isteğe bağlı tayin başvurusunda bulundu. Atama başvuruları 14 Temmuz'da sona ermişti. Daha önce yapılan duyuruda 2021 İl içi atama sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti ancak tarih 27 Temmuz'a ertelenmişti. Bugün 2021 İl içi atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2021 İl içi atama sonuçları açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenler çalıştıkları kurumları il içinde değiştirmek için yaptıkları tayin başvurularının sonuçlarını merakla bekliyor. MEB'e bağlı binlerce öğretmen il içi isteğe bağlı tayin başvurusunda bulundu. Atama başvuruları 14 Temmuz'da sona ermişti. Daha önce yapılan duyuruda 2021 İl içi atama sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti ancak tarih 27 Temmuz'a ertelenmişti. Bugün 2021 İl içi atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Çalıştıkları kurumları il içinde değiştirmek isteyen binlerce öğretmen 2021 il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulundu. İl içi atama başvuruları 8 Temmuz'da başladı ve 14 Temmuz'da sona erdi. Binlerce öğretmen bu süre içinde il içi atam abaşvurusunda bulundu ve sonuçların açıklanamsını bekliyor. Peki 2021 İl içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi tayin sonuçlarının 27 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu.

2021 İl içi atama sonuçları açıklandı mı?

Binlerce öğremtenin merak içinde beklediği il içi atama sonuçları bugün açıklanacak. Daha önce Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları açıklanmamış ve sonuç açıklama tarihi 27 Temmuz olarak değiştirilmişti. 27 Temmuz Salı günü binlerce öğretmenin beklediği il içi atama sonuçların açıklanamsı bekleniyor.

2021 İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2021 il içi atama sonuçları açıklanır açıklanmaz yukarıdaki bağlantıya tıklayarak atama sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Görevden ayrılma 2 Ağustos'ta

Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2021 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

BAŞVURU

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.