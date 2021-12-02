2021 engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı | 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda engelli öğretmenlerin ataması yapılacağının müjdesini vermişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 750 engelli öğretmen ataması için başvurular yapıldı ve atama sonuçları beklenmeye başlandı. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık’ta açıklanacak. 3 Aralık'ta adaylar 'http://personel.meb.gov.tr' adresinden atama sonuçlarını sorgulayabilir.

2021 engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı | 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda engelli öğretmenlerin ataması yapılacağının müjdesini vermişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 750 engelli öğretmen ataması için başvurular yapıldı ve atama sonuçları beklenmeye başlandı. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık'ta açıklanacak. 3 Aralık'ta adaylar "http://personel.meb.gov.tr" adresinden atama sonuçlarını sorgulayabilir.

Atama bekleyen engelli öğretmen adayları Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinmişti. Erdoğan yaptığı açıklamada "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kısa süre sonra engelli öğretmen atama takvimi de yayımlandı. İşte 750 engelli öğretmen atama takvimi;

750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

750 engelli öğretmen atama başvuruları için “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” yapıldı. Adaylar şimdi sonuçarın açıklanmasını bekliyor. Ön başvuru ve tercih işlemleri tamamlayan adaylar MEB tarafından açıklanan atama tarihini bekliyor. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık'ta açıklanacak.

2021 engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

Engelli öğretmen atama başvuru şartları

Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.