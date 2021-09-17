2021 ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme ücreti (harcı) ne kadar? YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ek tercih yapmak isteyen binlerce kişi harçların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? YKS ek tercih harcı nasıl ödenir?

2021 ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme ücreti (harcı) ne kadar? YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ek tercih yapmak isteyen binlerce kişi harçların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? YKS ek tercih harcı nasıl ödenir?

Ek yerleştimeleri bekleyen binlerce kişi tercihlerin yapılacağı tarihlerin açıklanması ile bölüm ve ünşversite araştırmasına yeniden başladı. 2021 YKS üniverisite yerleştirmelerinde bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme ile şanslarını bir kez daha deneyebilecek. YKS ek yerleştirme tercihi yamak isteyen adaylar öncelikle harçlarını ödemeleri gerekiyıor. Peki 2021 ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme ücreti (harcı) ne kadar?

2021 Ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS ek yerleştirme ücretleri de 2020 yılımnda 20 TL olarak açılanmıştı. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS ek tercih ücreti internetten yatırılır mı?

2021 YKS ek yerleştirme ücretleri bazı ankaların internet bankacılığından da yatırılabilir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.

YKS ek yerleştirme ücreti hangi bankadan yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî

yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.