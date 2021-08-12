2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümü ile tamamlamak isteyen binlerce kişi 11 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) ter döktü. DGS'ye giren adayların sınav sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar üniversite tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS'de baraj puanı kaç?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümü ile tamamlamak isteyen binlerce kişi 11 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) ter döktü. DGS'ye giren adayların sınav sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar üniversite tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS'de baraj puanı kaç?

2021 yılında DGS sınavına 200 binin üzerinde adayın katıldığı tahmin ediliyor. Sınava giren yüz binlerce kişi 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak istiyor. Sınavlarda ter döken adaylar 11 Ağustos'ta sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra bir nebze de olsa rahatladı. Sonuçlarını alan adaylar şimdi tervcih yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş tercihleri başladı mı?

2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavının sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfasından duyuruldu. Sonuçlarını alan öğrenciler için tercih sürecinin önü açıldı. DGS tercihleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak eylül ayında başlaması bekleniyor.

Dikey Geçiş tercihleri başladı mı?

Dikey Geçiş tercihleri henüz başlamadı. DGS tercihleri ilerleyen günlerde yapılacak duyurudan sonra başlayacak.

DGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın beklediği DGS sonuçları açıklandı. Adaylar " https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden DGS sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

DGS Tercihi nasıl yapılır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adaylar tercih yaparken tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

DGS sınavında baraj var mı?

DGS sınavında baraj uygulaması bulunmuyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

2021'de DGS'ye kaç kişi girdi

2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 2021'de DGS'ye 290 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Bunların ne kadarı sınava girdiği ise henüz açıklanmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.