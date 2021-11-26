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2021 AUZEF sonuçları açıklandı!
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TIMETURK / EĞİTİM / 2021 AUZEF sonuçları açıklandı!

2021 AUZEF sonuçları açıklandı!

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler merak konusu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı gün merak konusu.

16 Dakika Önce
2021-11-26 22:30:55
2021 AUZEF sonuçları açıklandı!

AUZEF sınav sonuçları öğrencilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. AUZEF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla beraber sınav sonuçları beklenmeye başlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcıs Levent Şahin "Sevgili öğrencilerimiz, Dekanlık olarak ara sınav (vize) sonuçlarınızın hayırlı olmasını dileriz." dedi.

AUZEF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

AUZEF sınav sonuçları belli olduğu zaman http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden sonuçlara erişim sağlanacak.

AUZEF sınav sonuçları belli olduğu zaman http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden sonuçlara erişim sağlanacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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