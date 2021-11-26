2021 AUZEF sonuçları açıklandı!

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler merak konusu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı gün merak konusu.