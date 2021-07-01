2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu? Üniversite harçlarına zam mı yapıldı? Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren çok önemli bir karara alındı. 2021-2021 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlara yüzde 10 zam yapıldı. Üniversite harçlarına gelen zam sonrası öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri miktarı sorgulamaya başladı. İşte üniversite katkı payı harçları zamlı fiyatlar...

2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu? 2021 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite harçlarına zam mı yapıldı? Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren çok önemli bir karara alındı. 2021-2021 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlara yüzde 10 zam yapıldı. Üniversite harçlarına gelen zam sonrası öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri miktarı sorgulamaya başladı. İşte üniversite katkı payı harçları zamlı fiyatlar...

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ya da bu sene bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak olan binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Karara göre 2021-2022 döneminde üniversite harçlarına zam yapıldı. Binlerce kişi üniversite harçlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki 2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu? Haberimizin detayında her fakültenin örgün eğitim ve ikinci öğretim yeni harç oranlarını sizlerle paylaşacağız.

2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu?

Alınan zam kararı sonrası Tıp Fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya,

Hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Diş hekimliğinde ödenecek harç miktarı 537 liradan 590 liraya

İşletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya,

inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle:

Üniversite katkı payı kaç para oldu?

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim

Veterinerlik: 2549

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.