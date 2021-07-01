2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu?
2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu? Üniversite harçlarına zam mı yapıldı? Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren çok önemli bir karara alındı. 2021-2021 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlara yüzde 10 zam yapıldı. Üniversite harçlarına gelen zam sonrası öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri miktarı sorgulamaya başladı. İşte üniversite katkı payı harçları zamlı fiyatlar...
2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu? 2021 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite harçlarına zam mı yapıldı? Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren çok önemli bir karara alındı. 2021-2021 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlara yüzde 10 zam yapıldı. Üniversite harçlarına gelen zam sonrası öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri miktarı sorgulamaya başladı. İşte üniversite katkı payı harçları zamlı fiyatlar...
Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ya da bu sene bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak olan binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Karara göre 2021-2022 döneminde üniversite harçlarına zam yapıldı. Binlerce kişi üniversite harçlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki 2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı kaç para oldu? Haberimizin detayında her fakültenin örgün eğitim ve ikinci öğretim yeni harç oranlarını sizlerle paylaşacağız.
2021-2022 üniversite harçları ne kadar oldu?
Alınan zam kararı sonrası Tıp Fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya,
Hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.
Diş hekimliğinde ödenecek harç miktarı 537 liradan 590 liraya
İşletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.
Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya,
inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle:
Üniversite katkı payı kaç para oldu?
Tıp fakülteleri: 706
Diş hekimliği:590
Veterinerlik: 462
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Mimarlık: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
Hukuk: 374
İktisat: 374
İşletme: 374
İlahiyat: 340
Eğitim: 340
Yabancı Dil: 340
İletişim:340
Açık Öğretim: 77
Konservatuvar: 703
Turizm: 227
Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim
Veterinerlik: 2549
Pilotaj: 5098
Bilgisayar: 1825
İnşaat: 1825
Mimarlık: 1825
Fen Edebiyat: 1530
Hukuk: 1379
İktisat: 1379
İşletme: 1379
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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