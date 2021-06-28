2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi? YKS sınavının ilk aşaması olan TYT 26 Haziran cumartesi günü yapıldı. Adaylar üniversite yolunda en kritik sınavlardan biri olan TYT'de ter döktü. Geçtiğimiz yıllarda getirilen güncelleme ile TYT sonuçlarının geçerliliği 2 yıl olacak şekilde düzenlenmişti. Peki 2021 TYT puanı 2022'de kullanılabilir mi? Geçen senenin TYT puanı bu sene kullanılır mı? TYT kaç yıl geçerli?

2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi? YKS sınavının ilk aşaması olan TYT 26 Haziran cumartesi günü yapıldı. Adaylar üniversite yolunda en kritik sınavlardan biri olan TYT'de ter döktü. Geçtiğimiz yıllarda getirilen güncelleme ile TYT sonuçlarının geçerliliği 2 yıl olacak şekilde düzenlenmişti. Peki 2021 TYT puanı 2022'de kullanılabilir mi? Geçen senenin TYT puanı bu sene kullanılır mı? TYT kaç yıl geçerli?

2021 YKS sınavının birinci oturumu 26 Haziran'da yapıldı. 26 Haziran'da yapılan TYT sınavına 2 milyondan fazla kişi katıldı. Ardından 27 Hziran'da YKS'nin 2. ve 3. oturumu gerçekleşti. İkinci oturumda adaylar AYT sınavına girdi. Ardından öğleden sonra da YDT sınavı yapıldı. Sınavların geride kalmasıyla öğrencilerin kafasında soru işaretleri de oluştu. Öğrenciler TYT sınavının kaç yıl geçerli olacağını merak ediyor. Peki 2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi?

2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Tüm TYT sonuçları 2 yıl geçerli değildir. TYT puanının 2 yıl geçerli olması için en az 200 puan olması gerekiyor. Yani 200 puan ve üstü puanlar 2 yıl geçerli olacak.

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.

2021-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

YKS maratonu geride kaldı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirildi.

YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Sınava giren 2 miltondan fazla kişi YKS sonucu ne zaman açıklancak? sorusuna yanıt arıyor. Adaylar geleceklerini yakından ilgilendiren bu sınavın sonucun dört gözle bekliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.