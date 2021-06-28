2020 TYT puanı ile bu sene tercih yapılır mı? TYT puanı gelecek sene kullanılır mı? 2021 YSK maratonu 3 oturumun da yapılmasıyla sona erdi. YKS sınavı bu sene 26 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Sınava giren adaylar aldıkları TYT puanının kaç yıl geçerli olacağını da araştırıyor. Peki 2020 TYT ile 2021'de tercih yapılır mı? TYT puanı gelecek sene kullanılır mı? TYT puanı kaç yıl geçerli olur?

2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi? YKS sınavının ilk aşaması olan TYT 26 Haziran cumartesi günü yapıldı. Adaylar üniversite yolunda en kritik sınavlardan biri olan TYT'de ter döktü. Geçtiğimiz yıllarda getirilen güncelleme ile TYT sonuçlarının geçerliliği 2 yıl olacak şekilde düzenlenmişti. Peki 2021 TYT puanı 2022'de kullanılabilir mi? Geçen senenin TYT puanı bu sene kullanılır mı? TYT kaç yıl geçerli?

2021 YKS sınavında 2 miltondan fazla kişi ter döktü. YKS sınavı 26 Haziran'da yapılan TYT sınavı ile başladı ardından 27 Hziran'da YKS'nin 2. ve 3. oturumu gerçekleşti. İkinci oturumda adaylar AYT sınavına girdi. Ardından öğleden sonra da YDT sınavı yapıldı. Sınavların geride kalmasıyla öğrencilerin kafasında soru işaretleri de oluştu. Öğrenciler TYT sınavının kaç yıl geçerli olacağını merak ediyor. Peki 2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi?

YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Sınava giren 2 miltondan fazla kişi YKS sonucu ne zaman açıklancak? sorusuna yanıt arıyor. Adaylar geleceklerini yakından ilgilendiren bu sınavın sonucun dört gözle bekliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS tercihi ne zaman başlayacak?

2021 YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci de başlayacak.

YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanamsında sadece günler sonra ÖSYM “üniversite tercih kılavuzu”nu resmi web sitesinde yayımlayacak. üniversite tercih kılavuzuna göre YKS tecihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı da netlik kazanacak.

YKS sınavında baraj puanını geçen adaylar tercih yapma hakkı kazanacaak. Adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Tüm TYT sonuçları 2 yıl geçerli değildir. TYT puanının 2 yıl geçerli olması için en az 200 puan olması gerekiyor. Yani 200 puan ve üstü puanlar 2 yıl geçerli olacak.

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.

2021-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

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