DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MEB'den öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu
Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması
Fed'in 2022 toplantı tarihleri I Fed hangi kararı alacak? Fed faiz artıracak mı?
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?
Fed toplantısı ne zaman? Fed kararlarının piyasalara etkisi nedir?
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Ankara'ya geliyor!
2022 Sayısal bölüm meslekleri nelerdir? İş garantisi olan sayısal bölümleri nelerdir?
Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı
Kaktüs bakımı nasıl olmalı?
Kremlin, ABD ve NATO’yu yalancılıkla suçladı
200 öğretmen kontejanı Ardahan'a!
Teraryum nasıl hazırlanır?
Anadolu'dan İstanbul'a geliş durduruldu!
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

TIMETURK / EĞİTİM / 200 öğretmen kontejanı Ardahan'a!

200 öğretmen kontejanı Ardahan'a!

Ardahan’a 200 öğretmen atanacak.

2 Saat Önce
2022-01-24 19:25:15
200 öğretmen kontejanı Ardahan'a!

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan'a 200 öğretmen müjdesi verdi. Ardahan Eğitim ve öğretimde sayılı iller arasında yer aldığını belirten Atalay, "Her emek bir başarıya gebedir. İlimizde eğitim alanındaki devrimleri adım adım hayata geçirerek çok başarılı öğrencilerin çıktığına şahit oluyoruz. Eğitim altyapısı itibariyle Türkiye'nin en iyi 10 ili arasına giren Ardahan ilimize hükümetimiz tarafından 200 öğretmenin atanma kararı alındı" dedi. Atalay, 200 öğretmenin Ardahan'a atanmasıyla öğretmen ihtiyacın bütünüyle karşılanmış olacağını belirterek ''Mili Eğitim Bakanlığına ve ekibine Ardahan ve kendi adına teşekkür ediyorum. İlimize atanacak 200 öğretmen ile birlikte öğretmen ihtiyacımız da bütünüyle karşılanmış durumdadır. Eğitim altyapısı itibariyle Türkiye'nin en iyi 10 ilinden birisi Küçük ve Güzel Ardahan'a hayırlı olsun." dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş