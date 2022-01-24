200 öğretmen kontejanı Ardahan'a!

Ardahan’a 200 öğretmen atanacak.

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan'a 200 öğretmen müjdesi verdi. Ardahan Eğitim ve öğretimde sayılı iller arasında yer aldığını belirten Atalay, "Her emek bir başarıya gebedir. İlimizde eğitim alanındaki devrimleri adım adım hayata geçirerek çok başarılı öğrencilerin çıktığına şahit oluyoruz. Eğitim altyapısı itibariyle Türkiye'nin en iyi 10 ili arasına giren Ardahan ilimize hükümetimiz tarafından 200 öğretmenin atanma kararı alındı" dedi. Atalay, 200 öğretmenin Ardahan'a atanmasıyla öğretmen ihtiyacın bütünüyle karşılanmış olacağını belirterek ''Mili Eğitim Bakanlığına ve ekibine Ardahan ve kendi adına teşekkür ediyorum. İlimize atanacak 200 öğretmen ile birlikte öğretmen ihtiyacımız da bütünüyle karşılanmış durumdadır. Eğitim altyapısı itibariyle Türkiye'nin en iyi 10 ilinden birisi Küçük ve Güzel Ardahan'a hayırlı olsun." dedi.