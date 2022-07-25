20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son başvuru günü ne zaman? 2022 Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son başvuru günü ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama takvimi ve kontenjan yayımlandı. Adaylar, başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecek. İşte 2022 Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi ve detaylar...

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama takvimi ve kontenjan yayımlandı. Adaylar, başvurularını 26 Temmuz'a kadar yapabilecek. İşte 2022 Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi ve detaylar...

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son başvuru günü ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Ön başvuru süreci 26 Temmuz'a kadar sürecek.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Okul öncesi öğretmeni alımı yapılacak mı?

20 bin öğretmen alımında 7 bin 503 okul öncesi öğretmeni alınacak.