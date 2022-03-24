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TIMETURK / EĞİTİM / 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını açıkladı

2. dönem AÖL sınav sonuçlarını açıkladı

MEB Açık Öğretim Liselerinde eğitimini tamamlayıp üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-24 12:00:43
2. dönem AÖL sınav sonuçlarını açıkladı

Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları bugünden itibarı ile açıklandı. Adaylar, hemen aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla AÖL sonuç sorgulama işlemini yapabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı.

Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. .

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