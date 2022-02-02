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TIMETURK / EĞİTİM / 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

15 tatil uzadı mı sorusuna sık sık cevap arayan öğrenciler, tatilin bitimine çok az bir süre kala araştırmalarını sürdürüyor. Okullar ne zaman açılacak, sorusu yarıyıl tatilinin son günleri ile birlikte veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 21 Ocak Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini alarak girdiği 15 tatil, ikinci dönem ders zilinin çalması ile tamamlanacak.

1 Saat Önce
2022-02-02 20:33:22
15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

İkinci dönem okulların ne zaman açılacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Okulların tatilden sonra açılacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim döneminin ilk bölümü 21 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla tamamlanmıştı. Milyonlarca öğrenci ikinci döneme 7 Şubat Pazartesi günü yeniden başlayacak. Öte yandan MEB'den gelen açıklamaya göre, son günlerde öne sürülen yarıyıl tatilinin uzatılması ise söz konusu değil.

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