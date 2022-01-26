15 tatil ne zaman bitiyor? 2022 2. dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, hem 15 tatilin bitiş tarihi ve 2. dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...