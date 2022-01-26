15 tatil ne zaman bitiyor? 2022 2. dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, hem 15 tatilin bitiş tarihi ve 2. dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
2022-01-26 22:14:48
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 15 tatile başlayan okullar 7 Şubat günü açılacak.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak. .
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