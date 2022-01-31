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15 bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Taban Puanları Açıklandı!

MEB tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları bugün öğle saatlerinde açıklandı. Atama sonuçlarının belli olmasının ardından branş bazlı taban puanlar merak edilmeye başlanmıştı. İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-31 19:44:54
15 bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Taban Puanları Açıklandı!

Tabloda sırasıyla branş adı, sözlü sınav taban puanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı yer almaktadır.

İşte 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı:

2021 Eylül ayında duyurusu yapılan ve 31 Ocak 2022 tarihinde atama sonuçları açıklanan süreçte takvim tamamlanmış oldu.

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