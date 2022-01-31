15 bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Taban Puanları Açıklandı mı? Göreve Başlarken İstenecek Belgeler Nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen sözleşmeli öğretmen ataması, sistem üzerinden tamamlandı. Eğitim ailesine 15 bin öğretmen dahil oldu.