15 bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Taban Puanları Açıklandı mı? Göreve Başlarken İstenecek Belgeler Nelerdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen sözleşmeli öğretmen ataması, sistem üzerinden tamamlandı. Eğitim ailesine 15 bin öğretmen dahil oldu.
2022-01-31 17:38:21
Atama Taban Puanları Açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve taban puanları, tercih sonuçları bilgisinin sisteme aktarılmasının akabinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Göreve Başlarken İstenecek Belgeler Nelerdir?
- 3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
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3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
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3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
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3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
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3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
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3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
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