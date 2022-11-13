14 Kasım ara tatil kaç gün? İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ara tatile sayılı günler kala velilerin 'ara tatil' araştırmaları başladı. Tatil planları yapılan ilk ara için MEB takvim yayımladı. Peki ilk ara tatil ne zaman kaç gün sürecek? İşte detaylar...

14 Kasım ara tatil kaç gün? İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ara tatile sayılı günler kala velilerin 'ara tatil' araştırmaları başladı. Tatil planları yapılan ilk ara için MEB takvim yayımladı. Peki ilk ara tatil ne zaman kaç gün sürecek? İşte detaylar...

14 Kasım ara tatil kaç gün?

Milli eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilk ara tatil 14 Kasım günü başlayacak ve bir hafta sürecek.

İlk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

MEB takvimine göre ilk ara tatil 14 Kasım Pazartesi günü ve 19 Kasım Cuma günlerini kapsıyor. 1 hafta sürecek olan tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek.

Öğretmenler ara tatil verilecek mi?

Öğretmenler ara tatil günlerinde, okullarında planlanan seminer programlarına katılacak. Öğretmen seminerlerinin online olacağı belirtildi.