13 ocak okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili yapılacak? Valiliklerden 13 Ocak kar tatili açıklamaları

13 ocak okullar tatil mi? Kar yağışının yurt genelinde hakim olmasının ardından velilerin akıllarına gelen soru 'Bu hafta okullar tatil olacak mı?' oldu. Kar yağmayan şehirlerde de oldukça zorlu hava şartları hakim. Tunceli, Bingöl, Konya, Çanakkale, İstanbul, Denizli, Kırklareli okullar tatil olacak mı? Peki ama hangi illerde okullar tatil? Valiliklerin okullar hakkında bir açıklaması var mı? Hangi illerde kar tatili yapılacak? 13 Ocak Perşembe okul açıklamaları...

13 ocak okullar tatil mi? Kar yağışının yurt genelinde hakim olmasının ardından velilerin akıllarına gelen soru "Bu hafta okullar tatil olacak mı?" oldu. Kar yağmayan şehirlerde de oldukça zorlu hava şartları hakim. Peki ama hangi illerde okullar tatil? Valiliklerin okullar hakkında bir açıklaması var mı? Hangi illerde kar tatili yapılacak? 13 Ocak Perşembe okul açıklamaları...

13 ocak okullar tatil mi?

Birçok şehirde valiliklerin açıklamalarıyla birlikte okulların tatil olduğu belirtildi. İşte valilik açıklamalarına göre okulların tatil günleri...

Denizli'de okullar tatil mi?

Denizli Çameli ilçesinde eğitime bir gün ara verildiği açıklaması yapıldı. Fakat 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Çanakkale'de okullar tatil mi?

Çanakkale'de okullara hava şartlarından dolayı bir gün ara verildiği açıklandı. Diğer açıklamalar gibi 13 Ocak hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Konya'da okullar tatil mi?

Konya Valiliği de 12 Ocak Çarşamba günü için tatil açıklaması yapan iller arasında yerini aldı. Engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı eklendi.

Bingol'de okullar tatil mi?

Bingöl Valiliği de 2 gün eğitime ara verildiğini belirtti. 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü okullara ara verilen ilde yolların kapanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Tunceli'de okullar tatil mi?

Tunceli'de yaşanan 3 günlük yağışların hayatı olumsuz etkilemesinin üzerine bir gün aha okullara ara verildiği belirtildi. Fakat 13 Ocak konusunda henüz bir aççıklama gelmedi.

İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği de henüz tatil açıklaması yapmayan iller arasında yer alıyor.

Kırklareli'nde okullar tatil mi?

Kırklareli Pınarhisar ilçesinde gerçekleşen şiddetli fırtına sonrasında bir okulun girişi yıkıldı. Geçmişolsun dileklerini ve bütün önlemlerin alındığını belirten yazı yayınlayan Valilik, 13 Ocak okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.