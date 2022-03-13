12 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle 12 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerim; meteorolojik uyarılar kapsamında 14 Mart Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Bitlis

Bitlis merkez, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Malatya

Malatya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime yarın ara verildi, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen 8 ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.

TRTHaber, AA .