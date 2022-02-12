10 soruda üniversiteye giriş sistemi

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

3- Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak?

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT`ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT`deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi`nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.