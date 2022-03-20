10 İlçe Milli Eğitim Müdürüne Rotasyon!
10 İlçe Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı ve Rotasyon Yapıldı.
2022-03-20 22:49:41
MEB tarafından Cuma günü Urla, Foça, Torbalı ilçe müdürleri görevden alınırken Karşıyaka, Bornova, Tire, Gaziemir, Menderes, Bergama ve Dikili ilçe müdürlükleri arasında rotasyonlar yapıldı.
Urla ilçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can görevden alınırken yerine ise eski İlçe Müdürü İzzet Gündüz atandı.
Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel AKAR görevden alınırken yerine Bornovada Şube Müdürü olarak görev yapan Süleyman Menek atandı.
Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun'un görevden alınırken yerine Atilla Işıkkaya atandı.
Karşıyaka İlçe Müdürü Mustafa İSLAMOĞLU Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Bornava İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir KADIOĞLU ise Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün DERSE Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,
Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa BİNA Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın YÜZBAŞIOĞLU Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne.
Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
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