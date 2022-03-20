DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda, İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim
Akrabalar arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Büyükçekmece sahilde 2 ceset bulundu
Kuytul'un evinin önünde toplanıp tekrar sokağa çıkmışlar
HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 gözaltı
“Putin bir deli”
10 İlçe Milli Eğitim Müdürüne Rotasyon!
Soylu'dan 'Kuytulcular' açıklaması
İsveç'te yüzlerce Müslüman çocuğu ailelerinden koparıldı
2022 MEB EKYS (Müdür ve Müdür yardımcılığı) Soruları ve Cevapları yayımlandı! EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bodnar: Rusya, bize 1930'lu yıllarda yaşattığı açlığı tekrar yaşatmak istiyor
Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor
Huawei Türkiye ve SabancıDx telekomünikasyon teknolojilerinde iş birliğine gitti
Ukrayna: 6 Rus generali öldürüldü
Türk savunma sanayisi yeniden yurt dışında vitrine çıkıyor

TIMETURK / EĞİTİM / 10 İlçe Milli Eğitim Müdürüne Rotasyon!

10 İlçe Milli Eğitim Müdürüne Rotasyon!

10 İlçe Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı ve Rotasyon Yapıldı.

2 Saat Önce
2022-03-20 22:49:41
10 İlçe Milli Eğitim Müdürüne Rotasyon!

MEB tarafından Cuma günü Urla, Foça, Torbalı ilçe müdürleri görevden alınırken Karşıyaka, Bornova, Tire, Gaziemir, Menderes, Bergama ve Dikili ilçe müdürlükleri arasında rotasyonlar yapıldı.

Urla ilçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can görevden alınırken yerine ise eski İlçe Müdürü İzzet Gündüz atandı.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel AKAR görevden alınırken yerine Bornovada Şube Müdürü olarak görev yapan Süleyman Menek atandı.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun'un görevden alınırken yerine Atilla Işıkkaya atandı.

Karşıyaka İlçe Müdürü Mustafa İSLAMOĞLU Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

Bornava İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir KADIOĞLU ise Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün DERSE Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa BİNA Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın YÜZBAŞIOĞLU Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş