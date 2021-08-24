1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor? İlkokul birinci sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimlerin başlamasına sayılı günler kala veliler çocuklarının okula ne zaman, hangi gün başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların 6 Eylül Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve ana okulu öğrencileri uyum haftası kapsamında okula daha erken başlayacaklar. Peki ilkokul birinci sınıf okula ne zaman gidecek? İşte 2021-2022 MEB eğitim takvimi...

1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor? İlkokul birinci sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimlerin başlamasına sayılı günler kala veliler çocuklarının okula ne zaman, hangi gün başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların 6 Eylül Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve ana okulu öğrencileri uyum haftası kapsamında okula daha erken başlayacaklar. Peki ilkokul birinci sınıf okula ne zaman gidecek? İşte 2021-2022 MEB eğitim takvimi...

Milyonlarca öğrenci koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Aşılamada yaşanan hız ve vaka sayılarında yaşanan gerileme nedeniyle eğitimler yeni deönemde yüz yüze yapılacak. Öğrenciler 2021-2022 döneminde okullardaki yerini alacak. Cumhrubaşkanı Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okuılların 6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayacağını belirtti. Ancak ilk okul ve ana okulu öürencileri okula daha erken başlaacak. Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerinin okula alışması, arkadaşlarıyla kaynaşması sağlanacak. Peki 1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor? İlkokul birinci sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor?

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de okullarında olacak. Birinci sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri için uyum eğitimi yapılacak. 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İlkokul birinci sınıf uyum haftası ne zaman?

İlkokul birinci sınıf uyum haftası okulların açılmasından bir hafta önce olur. 2021-2022 döneminde birinci sınıf uyum haftası 30 Ağusos'un resmi tatil olması nedeniyle 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarhileri arasında olacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi açıklanan takvime göre 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022- 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılcak.

1. sınıfa başlama yaşı nedir? Kimler 1. sınıfa başlar?

İlkokula başlama yaşı 69 ay olarak belirlendi. Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Yüz yüze eğitim nedir?

Öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitim.

2021-2022 eğitim ve öğretim takvmi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.