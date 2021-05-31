1 Haziran'da okullar açıldı mı? Yüz yüze eğitim başladı mı?

1 Haziran'da okullar açıldı mı? Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda 1 Haziran sonrasında okulların durumu da merak ediliyordu. Öğrenciler ve veliler 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı mı sorusunu sormaya başladı. Erdoğan 1 Haziran sonrası dönemde okulların durumuna dair açıklama yapmadı. Peki 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

1 Haziran'da okullar açıldı mı? Öğrenciler ve veliler 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı mı sorusunu sormaya başladı.

1 Haziran'da okullar açıldı mı? Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda 1 Haziran sonrasında okulların durumu da merak ediliyordu. Öğrenciler ve veliler 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı mı sorusunu sormaya başladı. Erdoğan 1 Haziran sonrası dönemde okulların durumuna dair açıklama yapmadı. Peki 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Vatandaşlar 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının ne olacağını merak ediyordu. Atılacak yeni adımlar Kabine Toplantısı ile belli oldu. Kabibe Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı ve yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Türkiye 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin sonuna geldi. Peki 1 Haziran'dan sonra uygulanacak yeni tedbirler neler? 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Haziran'da okullar açıldı mı? AVM'ler restoranlar ve kafeler hafta sonu açılacak mı? Kabine Toplantısı ile bu sorular yanıtlarını buldu.

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonrası dönemde okulların durumuna dair herhangi bir detaya değinmedi. Milli Eğitim Bakanıı'ndan konu ile ilgili açıklama bekleniyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine toplantısı ile 1 Haziran sonrası sürecin detayları belli oldu. Vatandaşlar da hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunu araştırmaya başladı. Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN DETAYLAR...

Bir buçuk yıldır dünyayı ve ülkemizi esir alan salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en yüksek miktarda destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.

Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.

Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.