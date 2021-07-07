1. dönem ne zaman başlıyor? İlkokullar için okullar ne zaman açılacak? Korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geçtiğimiz sene eğitim öğretim faaliyetlerinin büyük kısmı uzaktan gerçekleşmişti. Öğrenciler online olarak eğitimlerine devam ederken okullar 2 Temmuz tarihinde kapandı. Milyonlarca öğrenci ve veli de şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki okullarda 1. dönem ne zaman başlayacak? İlkokullar için okullar ne zaman açılacak? İşte okulların başlama tarihi ve kapanma tarihi...

1. dönem ne zaman başlıyor? İlkokullar için okullar ne zaman açılacak? Korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geçtiğimiz sene eğitim öğretim faaliyetlerinin büyük kısmı uzaktan gerçekleşmişti. Öğrenciler online olarak eğitimlerine devam ederken okullar 2 Temmuz tarihinde kapandı. Milyonlarca öğrenci ve veli de şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki okullarda 1. dönem ne zaman başlayacak? İlkokullar için okullar ne zaman açılacak? İşte okulların başlama tarihi ve kapanma tarihi...

Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karneleribe elektrnik ortamdan aldı ve 2 Temmuz'da da tatile çıktı. Tatile çıkan veya uzun bir taril planı yapan öürenciler ve aileleri şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki Okullarda 1. dönem ne zaman başlıyor? İlkokullar için okullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim öüretim yılı takvimi...

Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimi belli oldu. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

1. dönem ne zaman başlayacaık?

Milyonlarca öğrenci için ise birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Telafi eğitimi 5 Temmuz-31 Ağustos arasında olacak

Türkiye'de tüm okulalrda "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi uygulanacak. Telafi eğitimleri 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.