Zuckerberg'e kripto para darbesi! Servetinin yarısını kaybetti

Adını Facebook'tan Meta Platforms'a çeviren sosyal medya devi Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, servetinin yarısını kaybetti.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, son dönemde dijital varlık piyasasına girerek özellikle kripto paralar ve metaverse varlıkları üzerine çalışmalar sürdürmeye ağırlık verdi.

Şirketinin adını Meta Platforms olarak değiştiren Zuckerberg'in bu hamleleri ona pahalıya mâl oldu. Servetinin yarısını kaybeden Zuckerberg kripto para piyasalarından tamamen çekilme kararı aldı.

Zuckerberg, Novi adı verilen kripto para cüzdanını kapatma kararı aldı.

FİŞİNİ ÇEKTİ

shiftdelete.net'ten Ömer Dursun'un haberine göre, Meta'nın son duyurusunda Novi uygulaması ve WhatsApp'ın bir parçası olan Novi özelliği 1 Eylül'den itibaren kullanılamayacağı açıklandı.

21 Temmuz tarihinden sonra cüzdanlara para eklemesi yapılamayacak ve kullanıcıların kripto paralarını tamamen çekmeleri istendi.

DİĞER ÜRÜNLERDE KULLANACAK

Meta, Novi hizmetini kapatıyor olsa da, projeyi tam olarak iptal etmiyor. Kripto para cüzdan teknolojisini metaverse geliştirme gibi gelecekteki diğer ürünlerde kullanmayı planladığını söyledi. Şirket sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Meta'yı blockchain üzerinde oluşturmak ve dijital koleksiyonlar gibi yeni ürünler sunmak için bu alandan zaten yararlanıyoruz. Bu teknolojilerin metaverse'e getirebileceği değer konusunda çok iyimser olduğumuz için, web3'te bizden daha fazlasını göreceksiniz."

Meta'nın kripto para ve cüzdan projeleri aslında son yıllara damgasını vurmayı başardı. Daha önce Diem isimli (ilk ismi Libra'ydı) dijital varlığını sunan ve kısa sürede başarısızlığını kabul eden Meta, Diem Association'ı sattı ve ekibini dağıttı.

Meta blockchain ürünlerinden tamamen uzaklaşmış değil. İlerleyen süreçte şirketin Facebook üzerinden NFT yayınlaması bekleniyor. Mayıs ayında başlatılan çalışmalara göre, NFT üretilmesine izin verileceği olası beklentiler arasında.