Zorla Kaybedilenler Günü: Suriye’de akıbeti belirsiz 154 bin kayıp!

İnsan Hakları Suriye Ağı, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla Suriye’deki kaybedilenler hakkında 48 sayfalık bir rapor yayınladı. Mart 2011 ile Ağustos 2022 arasında Suriye genelinde toplam 154 bin kişinin zorla kaybedildiği açıklandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

30 Ağustos, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılından bu yana, “Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü” olarak anılıyor.

İnsan Hakları Suriye Ağı, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla Suriye'deki kaybedilenler hakkında 48 sayfalık bir rapor yayınladı.

135 bin kişiyi Esed rejimi kaybetti

Raporda Mart 2011 ile Ağustos 2022 arasında Suriye genelinde toplam 154 bin kişinin zorla kaybedildiği belirtilerek bunların 135 bininin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda bu durumun ‘insanlığa karşı işlenen bir suç' olduğu belirtildi.

5 bini çocuk, 10 bini kadın!

Raporda, Suriye'de kaybedilen insan sayısının 154 bin 398 olduğu, bu rakamın 5 bin 161'ini çocukların, 10 bin 159'unu ise kadınların oluşturduğu kaydedildi. .