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'Zorbalık' diyerek aşı zorunluluğunu yasakladı

ABD’nin Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, Başkan Joe Biden yönetimini 'zorbalıkla' suçlayarak, özel şirketler dahil herhangi bir kurumun çalışanlarını ya da müşterilerini Covid-19 aşısı olmaya zorlamasını yasakladı.

2 Gün Önce
2021-10-12 16:10:49
'Zorbalık' diyerek aşı zorunluluğunu yasakladı

ABD'de Covid-19 salgını her gün yüzlerce can almaya devam ederken aşı tartışması da sürüyor. Texas Valisi Greg Abbott, yayınladığı bir kararname ile aşı zorunluluğunu kısıtlarken Başkan Biden yönetimini de sert eleştirdi.

Yayınlanan kararnamede aşı zorunluluğu uygulamasının 'Federal yönetimin sınırları aşmasının bir örneği' denilerek, "Biden yönetimi şimdi birçok özel kuruluşu Covid-19 aşı yönetmeliğini dayatmaya zorluyor ve bu da Teksas'ın Covid-19 felaketinden sürekli iyileşmesini tehdit eden işgücü kesintilerine neden oluyor" dedi.

Texas Valisi Greg Abbott, imzaladığı kararnamede “Texas'ta hiçbir kurum, aşı olmaya dini, tıbbi veya önceden Covid-19 geçirmiş olması gibi herhangi bir nedenle karşı çıkan çalışanı ya da müşterisini Covid-19 aşısı olmaya mecbur bırakamaz” ifadesini kullandı.

Kendisi aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalanan Abbott, kararnamede Texaslıların aşı olmaya teşvik edilmesini savunurken, aşının her zaman isteğe bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ABD'de Biden yönetimi 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına aşı veya haftalık test zorunluluğu getirmesi kuralını uygulamaya koymaya hazırlanırken, Teksas merkezli American Airlines ve Southwest Airlines gibi büyük şirketler federal kurallara uyacaklarını açıkladı.

Abbott daha önce eyalet ve yerel yönetimlerin aşıyı zorunlu tutmasını yasaklamış ancak özel şirketlerle ilgili bir düzenlemeye gitmemişti. Montana eyaleti de işverenlerin çalışanlarına aşıyı zorunlu tutmasını kanunen engellemişti.

Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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