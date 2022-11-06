Zonguldak’ta maden ocağında patlama!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta bir maden ocağında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama gerçekleşti.

Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan 4 işçi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyan işçilerden İlyas Kabuk ve Ali Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi.