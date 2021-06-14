DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

En sevilen dinozor yazar: Mina Urgan
Radyasyon normalin 7 bin katına çıktı: ''Tüm İzmir tehdit altında''
Netanyahu başbakanlık görevini Bennett'e teslim etti
ABD’de küçük uçak düştü: Ölü ve yaralılar var
Zirve'de Erdoğan-Biden sohbetinden kareler...
Bakan Karaismailoğlu'ndan ''Milli Elektrikli Tren'' açıklaması
Anadolu'nun Afgan Çobanları
Hakan Ural: Dibine kadar yandaşım
ANALİZ: Türkiye'nin ABD ve NATO ile ilişkileri nasıl şekillenecek?
Stoltenberg'den Çin'i kızdıracak açıklama
2021 KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS mazeret başvurusu ne zaman?
Zirvede Erdoğan ile Biden arasında ilk temas
Biden’ın esas gündemi Çin ve Putin
2013'te Rafsancani'nin cumhurbaşkanı olması engellenmiş
Almanya'da devlet destekli imam eğitimi başlıyor

Zirve'de Erdoğan-Biden sohbetinden kareler...

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti. İki liderin sıcak sohbeti gözlerdene kaçmadı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.06.2021 16:01:07
Zirve'de Erdoğan-Biden sohbetinden kareler...

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

ikili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.

a1_67

Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

b_13

Erdoğan'la Biden arasındaki sıcak ve samimi sohbet gözlerden kaçmadı.

a3_69

a4_73

a5_54

bb

b1_13

b3_9

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş