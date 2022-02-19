‘Zeynep kasırgası’ Avrupa'yı sarsıyor

Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan, can ve mal kaybına yol açan 'Zeynep Kasırgası' etkisini sürdürüyor. Dudley Fırtınası’yla sarsılan İngiltere ve Almanya, Zeynep Kasırgası’yla alarm durumuna geçti.

Avrupa'yı vuran, can ve mal kaybına yol açan Zeynep Kasırgası, birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi. İngiltere'de Eunice olarak adlandırılan Zeynep Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm uyarısı verilirken milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı.

HOLLANDA'DA HAVA TRAFİĞİ DURDU

Hollanda'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken, başkent Amsterdam ve Diemen'da şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi.

Hollanda'nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00'ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda tüm uçuşlar, Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda ise 300'den fazla uçuş iptal edildi.

Ayrıca Hollanda'da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve corona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.

İNGİLTERE VE İRLANDA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İngiltere ve İrlanda'da saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eugine fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu. Dün geceden bu yana İrlanda'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere'de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İrlanda'da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere'nin güneybatısındaki Bradford-on Avon'da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Zeynep fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler'de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Zeynep fırtınası nedeniyle İngiltere'nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda'da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.

‘LÜTFEN EVİNİZDE KALIN'

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra'da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Zeynep fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın” dedi.

LONDRA'DA ‘ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'daki itfaiye teşkilatı, Zeynep fırtınası nedeniyle “acil durum” ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, “Zeynep fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Zeynep fırtınası nedeniyle ülke genelinde “kırmızı alarm” verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi.

ALMANYA'YI FENA VURDU

Almanya, fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Ülkede gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok eyalette tren seferleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

Devrilen ağaçlar nedeniyle Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde yaklaşık 60 bin aile elektriksiz kaldı. Bazı ağaçlar yollara ve evlerin çatılarına devrildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), ülkeyi etkisi altına alan ve hafta sonuna kadar sürecek kasırga benzeri şiddetli fırtına nedeniyle mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

KASIRGAYA ZEYNEP ADINI VERDİLER

Almanya genelde kasırga ve fırtınalara uluslararası alanda bilinenden farklı isimler veriyor. Dudley Fırtınası ülkede Ylenia, Eunice Kasırgası da Zeynep ismiyle anılıyor. Ülkede vatandaşlar da para ödeyerek bu tür hava olaylarına isim verebiliyor.

Bild'in aktardığına göre, “Zeynep” olarak adlandırılan bir sonraki fırtınanın Britanya Adaları'ndan gelmesi bekleniyor.

Haberde, “Fırtınanın kuvvetli olduğu alan şimdi biraz daha kuzeyde. Etkiler bugünden daha şiddetli olabilir” denildi. Alçak irtifalardaki yerlerde saatte 130 ila 140 kilometre hızla kasırga fırtınasının beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte daha güçlü fırtınanın cuma öğleden sonra veya akşam saatte 100-120 kilometrelik hızla geleceği uyarısı yapıldı. “Özellikle kuzey ve doğu Almanya'da cumartesi gecesi rahatsız edici olacak” ifadesi kullanıldı.

TREN SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Alman Demiryolları, Aşağı Saksonya, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde uzun mesafeli tren seferlerini iptal etti.

“Ylenia” adı verilen önceki fırtınanın hızının yer yer saatte 152 kilometreye vardığı ifade edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle itfaiye ekiplerinin çok sayıda kurtarma operasyonuna katıldıkları belirtildi.

BELÇİKA'DA DA ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde Belçika'da, fırtına hızının saatte 150 kilometreye ulaşması beklenen bölgelerde turuncu alarm ilan edildi.

Fırtınanın en fazla öğleden sonra etkili olacağı belirtilerek insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Bazı bölgelerde eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, parklar ve ormanlara girişler kapatıldı.

Fırtınadan toplu taşıma ve hava trafiği de olumsuz etkilendi.

Farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralandı, arabalar ve binalar hasar gördü.

Fırtınanın gece ve gelecek birkaç gün etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. .