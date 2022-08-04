Zevahiri'nin yerine kim geçecek?

Terör örgütü El Kaide'nin lideri Eymen el Zevahiri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor. Bir yandan Zevahiri'nin yerine kimin geçeceği konuşuluyor, diğer yandan El Kaide'yi gelecekte neyin beklediği sorusuna cevap aranıyor.

11 Eylül saldırılarının arkasındaki isimlerden biriydi.

Terörist Usame bin Ladin'in ABD operasyonu ile 2011 yılında öldürülmesinin ardından El Kaide'nin başına geçmişti.

Eymen el Zevahiri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin operasyonunda öldürüldü.

El Zevahiri'nin ölümünden sonra örgüt ile alakalı birçok soru gündeme geldi.

Onlardan biri Zevahiri'nin yerine kimin geçeceği sorusu.

El Kaide'nin başına kim geçecek?

El Kaide'nin üst düzey elebaşları ABD operasyonlarında birer birer ortadan kaldırıldı.

Örgütün eski isimlerinden hayatta olup liderlik için adı geçen adaylardan biri Seyful Adl...

Adl, 2001 yılında ABD'nin Afganistan'ı işgalinden kaçarak İran'a sığındı. Adl'ın İran ile ilişkilerinin, liderliğine engel olabileceği konuşuluyor.

El Kaide'nin etkisi azalıyor

Arap Baharı'ndan sonra El Kaide'nin etkisi azalmaya başladı.

Başta Afrika olmak üzere birçok bölgede yerel terör örgütleri ortaya çıktı. El Zevahiri'nin öldürülmesinin örgütteki bu bölünmeyi hızlandırması da öngörülüyor.

El Kaide-Taliban ilişkisi

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesi de El Kaide'nin geleceği için önemli...

Zira el Zevahiri'nin Kabil'de öldürülmesi, Taliban-El Kaide ilişkisini de gündeme getirdi.

ABD basınında yer alan bazı analizlerde El Kaide'nin, Taliban şemsiyesi altında varlığını sürdürdüğü iddia edildi.

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