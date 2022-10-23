Zengezur’a İran konsolosluğundan sonra İran’daki Türk kentine Ermeni temsilciliği

Zengezur çevresindeki Ermenistan'ın Kapan şehrinde İran'ın Başkonsolosluk binasının resmi açılışı yapıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Ermeni tarafının Tebriz'de bir başkonsolosluk kurma niyetini açıkladı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ermenistan'ın Syunik İdari Bölgesi'nin Kapan şehrinde İran'ın Başkonsolosluk binasının resmi açılışında konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermeni tarafının Tebriz'de bir başkonsolosluk kurma niyetini yineledi.

İRAN'DAKİ TÜRK KENTİNE ERMENİ BAŞKONSOLOSLUĞU

Mirzoyan, "Ermeni tarafının Tebriz'de bir başkonsolosluk kurma niyetini bir kez daha teyit etmek isterim. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Ermenistan için önemli bir ortak olmuştur ve olmaya devam edecektir" İfadelerini kullandı.

ZENGEZUR'A İRAN MARKAJI

Önceki gün de İran, Azerbaycan'ı Nahçivan'a bağlayacak Zengezur Koridoru güzergahı yakınında yer alan Ermenistan'ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı. Kapan Başkonsolosluğu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, “İran, Ermenistan'ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görmektedir. Politikamız, Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermektir” ifadelerini kullandı. İran'ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murteza Abidin Veramin'in Ermenistan'daki görevine başladığı belirtildi.

TEBRİZ: İRAN'DAKİ TÜRK KENTİ

İran'ın 1,5 milyondan fazla kişiyle en yüksek nüfuslu illerinden biri olan Tebriz kenti, Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi… Ülkenin Türk tarihi ve kültürü açısından en önemli kentlerinden kabul edilen Tebriz, İran ve dünya Türkleri açısından büyük önem taşıyor.