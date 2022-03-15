Zelinski neden üniforma giyinmiyor?

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin rahat giyimi dikkat çekmişti. Peki Zelenski neden üniforma ya da takım elbise giymiyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda her geçen gün yıkım ve can kaybı artış gösteriyor.

Saldırının başlamasının ardından Zelenski'nin yaptığı basın açıklamalarında rahat giyimi ve kirli sakalları ön plana çıkmıştı. Bir çok kişi Zelenski'nin neden üniforma giymediğini merak etmeye başladı.

Araştırmacı Murat Soydan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda takipçilerine “Böyle bir isim, özellikle de sürekli aynı tarzda giyiniyorsa “tesadüf” diyemeyiz. Peki neden bir gömlek ya da üniforma değil de bu tarz giyiniyor?” sorusunu yöneltti.

Kendi görüşünü paylaşan Soydan şu ifadeleri kullandı:

“Bir gömlek ya da takım onu siyasetçi yapardı. Bir üniforma ise asker. Ama bu giyiniş “halktan bir sivil direnişçi” imajı veriyor. Bu da en baştan beri işletilen “işgale karşı sivil direniş” stratejisini ve görüntüsünü destekliyor. Ayrıca daha “zayıf ve güçsüz” gösteriyor.

Hikaye her şeydir ve insanlar her zaman zayıf olanla empati yapmaya daha meyillidir.

Bir kaplanın ceylana saldırdığı belgeselde çok az kişi kaplanı destekler. Ancak aynı belgesel annelerinin yemek getirmesini bekleyen yavru kaplanların açlığını gösterirse, işler değişir…”

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