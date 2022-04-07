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TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy, Yunanistan Parlamentosu'nda konuştu

Zelenskiy, Yunanistan Parlamentosu'nda konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan Parlamentosu'nda telekonferans aracılığıyla konuşma yaptı. Savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenskiy, 'Sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-07 17:47:32
Zelenskiy, Yunanistan Parlamentosu'nda konuştu

Konuşmasında savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenskiy, Mariupol'de yaşananlar için "Sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı. Mariupol'de hala yaşayan 100 bin insan var. Zarar görmemiş bina kalmadı." dedi.

Zelenskiy, Mariupol'de yaşayan Yunan asıllı toplumun varlığını hatırlatarak, "Ukrayna, Yunanlar tarafından Hristiyan yapılan Ortodoks ülkelerden biridir" diye konuştu.

Rusya'nın zarar veren eylemlerinin sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya yöneldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle doğal gaz ve petrol gibi kaynaklarını kullanarak. Enerji piyasasında ve dünya gıda endüstrisinde büyük açıklara neden olarak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus bankalarına, gemilerine Avrupa'nın sırtını dönmesini isteyerek, Ukrayna'nın hem Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara hem de silaha ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Konuşmaya Azov Taburu'ndan bir askerin katılması muhalefetin tepkisine neden oldu

Zelenskiy'nin Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Azov Taburu'nda savaştığını belirten Yunan asıllı bir askerin Ukrayna'daki durumu anlattığı kısa bir videoya yer verilmesi, Yunanistan muhalefetinde tepkiye neden oldu. Bazı milletvekilleri parlamentoyu terk ederken, Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ve Mera25 Partisi hükümetten konuya ilişkin açıklama istedi.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın Lideri Aleksis Çipras, Twitter'daki paylaşımında durumu "tarihi bir utanç" olarak nitelendirerek, "Ukrayna halkıyla tabii ki dayanışma içerisindeyiz. Ancak Naziler Meclis'te konuşamaz" dedi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azov Birliğine bağlı bir kişinin konuşmasının dahil edilmesi yanlıştı ve amacının dışındaydı" ifadesine yer verdi. .

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