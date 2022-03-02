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Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü
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Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 'Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü' açıklamasını yaptı.

40 Dakika Önce
2022-03-02 11:59:13
Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 7'nci günü.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yeni bir videomesaj yayınladı.

Zelenskiy, "Rusya bombalar, saldırılar ve füzelerle Ukrayna'yı kazanamaz." diyerek, savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın AB başvurusuna destek isteyen Zelenskiy, tarafsız kalmanın zamanı olmadığının altını çizdi.

30 uçak, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesi imha edildi"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 7 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği vurgulandı.

Rus güçlerin ayrıca 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği belirtildi.

Harkiv güne bombardımanla uyandı

24 saatte 21 kişinin öldüğü 112 kişinin de yaralandığı Harkiv bu sabah da saldırıların hedefi oldu.

Bombardımanda emniyet ve üniversite binası vuruldu.

Köprüler yıkılıyor

Ukrayna'da köprüler Rus ilerleyişini durdurmak için yıkılıyor.

Ukraynalılar tarafından yıkılan köprülerin fotoğrafları uydu görüntülerinde yer aldı.

Sberbank Avrupa'dan çekildi

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilirken, Sberbank' mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldı.

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