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Zelenskiy uyardı: Ruslar yeniden toplandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusların Kiev'e olası bir saldırı için yeniden toplandığını söyledi.

1 Saat Önce
2022-03-12 09:56:21
Zelenskiy uyardı: Ruslar yeniden toplandı!

Rusya'nın Ukrayna üzerindeki saldırıları devam ederken, bölgeden gelen son bilgilerde, Rus güçlerinin Kiev'e kilometrelerce yakınlıkta olduğu kaydedildi. Şehirden tahliyelerin devam ettiği başkentte hükümet, gelen saldırıları karşılamaya hazırlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kiev'e olası bir saldırı için yeniden toplandığı işgalde Ukrayna'nın ‘stratejik dönüm noktasına çoktan ulaştığını' söyledi.

"UKRAYNA, DÖNÜM NOKTASINA ULAŞTI"

Üçüncü haftasında Rus saldırısıyla birlikte başkent Kiev'de Ukrayna vatandaşlarını bir araya getiren Zelenskiy, Ukrayna'nın "zaten stratejik bir dönüm noktasına ulaştığını" söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna topraklarını özgürleştirmek için (önümüzde) daha kaç günümüz olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak, bunu başaracağımızı söyleyebiliriz. Hedefimize, zaferimize doğru daha şimdiden ilerliyoruz” dedi. .

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