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TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy uyardı: Ruslar yeni provokasyon peşinde, sokaklardan ceset topluyorlar

Zelenskiy uyardı: Ruslar yeni provokasyon peşinde, sokaklardan ceset topluyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler.' dedi.

5 Saat Önce
2022-04-08 06:59:25
Zelenskiy uyardı: Ruslar yeni provokasyon peşinde, sokaklardan ceset topluyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusların abluka altında tuttukları Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacakları yönünde bilgiler edindiklerini belirterek "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler." dedi.

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 43 gündür sürdüğünü, Ukrayna halkının da cesurca direniş gösterdiğini belirtti.

Ukrayna halkının cesaretini öven Zelenskiy, "Dünyadaki herkes biz Ukraynalıların sahip olduğu cesaretin yüzde 10'una sahip olsaydı, o zaman uluslararası hukuk için, halkların özgürlüğü için hiçbir tehlike olmazdı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların savaşı durdurmada yetersiz kaldığına dikkati çekerek "Daha fazla ve daha cesur yaptırımlara ihtiyaç var." dedi.

Savaşı kazanmaları için silaha ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bize silah verilirse bu Rusya'ya karşı en güçlü yaptırım olacaktır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, BM Genel Kurulunun Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldığını hatırlatarak "Rusya'nın uzun zamandır insan hakları kavramıyla hiçbir ilgisi yok. Belki bir gün bu değişir. Ancak şimdiye değin Rus devleti ve Rus ordusu, dünyadaki özgürlük, insan güvenliği ve insan hakları kavramları için en büyük tehdit oluşturuyor. Buça'da bu açıkça görüldü." şeklinde konuştu.

Rusların Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacaklarına dair bilgiler edindiklerini belirten Zelenskiy, "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler. İnsanlıktan uzak istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini örtbas etmek için cesetleri birer dekorasyon ve propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar." dedi.

Zelenskiy, yabancı diplomatik misyonların Kiev'de faaliyetini sürdürmesinin Kiev'in Rus eyaleti değil de Ukrayna'nın başkenti olduğunu göstermek açısından açık mesaj olduğunu vurgulayarak yabancı diplomatları Kiev'e dönmeye çağırdı. .

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