Zelenskiy uyardı: 'Patlarsa Avrupa’nın sonu olur'

Rus güçlerinin Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurmasına tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, nükleer santraline saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı. 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor.

"Avrupa artık uyanmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu. Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy şöyle devam etti:

“Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar.”

Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı. Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy şunları söyledi:

"Bir patlama olursa bu Avrupa'nın sonu olur"

“Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.” diye konuştu.

Çernobil faciasının 10 katı büyüklükte olur!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

Biden: Santral çevresindeki saldırıları durdurun

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu. .