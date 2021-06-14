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Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO liderlerinin Ukrayna'nın ittifakın bir parçası olacağını doğruladığını ifade etti.

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Google News - Timeturk
14.06.2021 23:37:45
Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını açıkladı.

​Zelenskiy, "NATO'daki partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar karşısındaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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