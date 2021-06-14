Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO liderlerinin Ukrayna'nın ittifakın bir parçası olacağını doğruladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını açıkladı.

​Zelenskiy, "NATO'daki partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar karşısındaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.