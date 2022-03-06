Zelenskiy: Topraklarımızı düşmana vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yeni videosunda mücadelede kararlılık mesajı verdi. Zelenskiy 'hep birlikte Ukrayna'yı kurtaracağız' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırılara ilişkin yeni bir videomesaj yayınladı. Mesajında "mücadelede kararlılık" vurgusu yapan Zelenskiy, "Ukrayna'yı hep birlikte kurtaracağız." dedi.

Zelenskiy, "Buradan herkese sesleniyoruz. Lütfen mücadeleye devam edin, kendi özgürlüğünüz ve şerefiniz için." ifadelerini kullandı ve "Topraklarımızı asla düşmana vermeyeceğiz." vurgusunu yaptı.

Kiev'de kum torbalı barikat

Kiev`in sembolü Bağımsızlık Meydanı`nda Rus ordusunun gelişine karşın kontrol noktaları kuruldu.

Meydandaki kontrol noktalarına halkın da yardımlarıyla kum torbalarıyla barikatlar kuruluyor.

TRTHaber .