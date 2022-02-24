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Zelenskiy sıkıyönetim ilan etti

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Zelenskiy sıkıyönetim ilan etti

Rusya'nın Ukrayna'ya 'askeri operasyon' başlattığını duyurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin tüm bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti.

1 Saat Önce
2022-02-24 07:59:42
Zelenskiy sıkıyönetim ilan etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

Ukrayna tüm hava sahasını uçuşlara kapattı

Öte yandan Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı. Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği duyuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi. 

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